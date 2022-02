Roméo et Juliette Marseille 1943 Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement

Roméo et Juliette Marseille 1943 Théâtre l'Archange 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement

2022-04-01 21:00:00 – 2022-04-02

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 8e Arrondissement Redécouvrez l’histoire et les personnages de Shakespeare dans cette adaptation drôle et bouleversante à la fois.



Marseille 1943, Juliette travaille avec son père Monsieur Capulet, à l’auberge du Vieux Phare, dont il est propriétaire, lorsqu’arrivent de Paris, Roméo accompagné de sa mère, Madame Montaigu.



Entre les deux jeunes gens, le coup de foudre est immédiat mais les préjugés et les événements vont rendre leur amour impossible.



Ecriture : William Shakespeare, Patrick Ruggirello

Mise en scène : Patrick Ruggirello

Avec Océane Dalleau, Sophie Pépino, Rémy Delgiovane, Pascal Donkers, Thierry Gérard, Béatrice Giovannetti, Killian Merly, Nicole Morgen, Raymond Xavier, Patrick Ruggirello Redécouvrez l’histoire et les personnages de Shakespeare dans cette adaptation drôle et bouleversante à la fois. Redécouvrez l’histoire et les personnages de Shakespeare dans cette adaptation drôle et bouleversante à la fois.



