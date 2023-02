ROMEO ET JULIETTE – Le Lucernaire, Paris LUCERNAIRE – THEATRE NOIR PARIS Catégories d’Évènement: 75006

ROMEO ET JULIETTE – Le Lucernaire, Paris LUCERNAIRE – THEATRE NOIR, 7 février 2023, PARIS. ROMEO ET JULIETTE – Le Lucernaire, Paris LUCERNAIRE – THEATRE NOIR. Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-03-12 15:00. Tarif : 30.6 à 30.6 euros. ROMEO ET JULIETTEDe William Shakespeare Mise en scène Romain Chesnel et Caroline de Touchet Avec Camille Arrivé, Sarah Bretin, Caroline de Touchet, Robin Hairabian, Guillaume Lauro Lillo, Lorraine Résillot et Lina AucherAssistant mise en scène Nicolas SouliéTraduction Caroline de TouchetVoix Nicolas Lormeau de La Comédie FrancaiseAssistante Lina AucherMusique Originale Bruno MegaraChorégraphie Camille ArrivéCréation Lumière Simon VenonCostumes Margaux LopezScénographie Sofia KistenevaCombat Christophe CharrierAffiche Mattihas Bourdelier Roméo & Juliette.Deux familles sont ennemies à Vérone. De leur haine est né un amour maudit par les étoiles : celui de Roméo & Juliette. L’animosité de leurs parents entraînera cet amour vers un destin funeste…Choisissez votre distribution idéale et écrivez votre propre histoire d’amour.Aujourd’hui, la compagnie Les Divergents questionne l’amour au-delà du genre ; en offrant la possibilité au public d’écrire sa propre histoire d’amour grâce à son choix de distribution.Chaque représentation est unique grâce à des variations de combinaisons au-delà du genre qui font de ce Roméo & Juliette une célébration de l’amour sous toutes ses formes.Quel acteur incarnera quel rôle ? Votre choix !Spectacle éligible aux Molières 2023. A partir de 8 ansDurée : 1h05 ROMEO ET JULIETTE Romain Chesnel, William Shakespeare EUR30.6 30.6 euros Votre billet est ici LUCERNAIRE – THEATRE NOIR PARIS 53 Rue Notre Dame Des Champs 75006 ROMEO ET JULIETTE

