ROMEO ET JULIETTE Grandvilliers, 1 avril 2022, Grandvilliers.

ROMEO ET JULIETTE Grandvilliers

2022-04-01 19:00:00 – 2022-04-01 20:00:00

Grandvilliers Oise Grandvilliers

6 THÉÂTRE ; Une adaptation pour les plus jeunes du classique shakespearien ; un spectacle riche, coloré, joyeux mais aussi grave et chargé d’émotions…

A Vérone, les familles Capulet et Montaigu se vouent une haine ancestrale, s’affrontant dans les rues à la moindre occasion. Jusqu’au jour où, lors d’un bal, Roméo, le fils Montaigu rencontre Juliette, la fille Capulet. Les deux adolescents tombent follement amoureux l’un de l’autre. Mariés en secret dès le lendemain par le Frère Laurent, ils espèrent réconcilier leurs parents. Mais un drame vient briser tous leurs espoirs, la comédie vire alors à la tragédie…

Le texte, magnifique, puissant et se suffisant à lui-même, est réduit à l’essentiel. Très visuelle, la pièce est émaillée de danses, musique (celle de Prokofiev, interprétée à l’accordéon), pantomimes, expression corporelle, escrime et combats burlesques.

« Une initiation ludique à un monument de la culture anglaise » (JDA – janvier 2018). Durée approximative : 1h00 ; Public : Tous publics, à partir de 7 ans.

culture@ccpv.fr +33 3 44 04 53 90 https://www.picardieverte.com/loisirs/culture/programmation-culturelle/

Cie Tortue Théâtre

Grandvilliers

dernière mise à jour : 2022-01-14 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées