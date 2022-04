Roméo et Juliette d’Hector Berlioz Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Roméo et Juliette d’Hector Berlioz Philharmonie de Paris, 10 juin 2022, Paris. Le vendredi 10 juin 2022

de 19h30 à 20h15

. gratuit

Eurydice Jousse, diplômée du Conservatoire de Paris en histoire de la musique et en esthétique, tient une conférence sur le compositeur français Berlioz, le 10 juin à la Philharmonie (19e). Animées par des musicologues spécialistes du sujet, les CLÉS sont de courtes conférences qui préparent l’esprit et l’oreille à l’écoute d’une œuvre programmée dans le concert qui suit. Eurydice Jousse est diplômée du Conservatoire de Paris en histoire de la musique et en esthétique et de l’université Paris IV en musicologie. Elle enseigne la culture musicale au Conservatoire de Metz et est chargée de cours à l’Université de Lorraine. En 2009, elle a édité avec Yves Gérard Lettres de compositeurs à Camille Saint-Saëns (ed. Symétrie & Palazzetto Bru Zane). Lieu : Salle de conférence – Philharmonie Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/24121 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis

© Pomme Célarié Roméo et Juliette d’Hector Berlioz

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Philharmonie de Paris Adresse 221 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville Philharmonie de Paris Paris Departement Paris

Philharmonie de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Roméo et Juliette d’Hector Berlioz Philharmonie de Paris 2022-06-10 was last modified: by Roméo et Juliette d’Hector Berlioz Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris 10 juin 2022 Paris Philharmonie de Paris Paris

Paris Paris