ROMEO ET JULIETTE TH. DEBUSSY – PALAIS DES FESTIVALS, 19 février 2023, CANNES.

ROMEO ET JULIETTE TH. DEBUSSY – PALAIS DES FESTIVALS. Un spectacle à la date du 2023-02-19 à 17:00 (2023-02-19 au ). Tarif : 27.0 à 30.0 euros.

Producteur Event Palais (1-R-2020-01395) PRESENTE CE SPECTACLE Durée : environ 1h20 entracte compris ROMÉO ET JULIETTE Sympho New Benjamin Levy direction Nadège Rochat violoncelle Académiciens Sympho New ANTON DVOØÁK Concerto pour violoncelle et orchestre en si mineur, op. 104 (1895) PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI Roméo et Juliette – Ouverture Fantaisie (1869) ALEXANDRE BORODINE Danses Polovtsiennes — Extrait de l’opéra Le Prince Igor Opéra achevé par Alexandre Glazounov et Nikolaï Rimski-Korsakov (1869-1890) Après avoir enregistré ensemble le Concerto pour violoncelle de Dvoøák paru en novembre 2021, Nadège Rochat et Benjamin Levy se retrouvent dans cette pièce aux accents mélancoliques propres à la Bohème natale du compositeur. Borodine s’inspire, quant à lui, de l’ancienne Russie lorsqu’il conçoit son opéra Le Prince Igor que le compositeur laisse inachevé à sa mort. C’est Rimski-Korsakov, ami de Borodine, qui se charge d’orchestrer les Danses Polovtsiennes, une musique aussi envoutante que féroce. Le même Rimski-Korsakov s’exclame « Quelle inexprimable beauté, quelle passion ardente ! C’est un des plus beaux thèmes de toute la musique russe » au propos du Roméo et Juliette de Tchaïkovski. Parmi les adaptations musicales du drame de Shakespeare, celle de Tchaïkovski est l’une des plus attachantes. PMR 04 92 98 62 77 Anton Dvorak, Alexandre Borodine, Piotr Ilitch Tchaikovski Romain Chesnel, William Shakespeare

TH. DEBUSSY – PALAIS DES FESTIVALS CANNES ESPLANADE GEORGES POMPIDOU 6400

