Roméo et Juliette Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Roméo et Juliette Biarritz, 7 avril 2022, Biarritz. Roméo et Juliette Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz

2022-04-07 – 2022-04-07 Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Biarritz L’histoire se déroule à Vérone, à la fin du XIVe siècle. Roméo Montaigu et Juliette Capulet s’éprennent éperdument l’un de l’autre. Un amour tragique condamné par la haine que se vouent ces deux grandes familles dans l’oubli même de son origine.

De William Shakespeare.

Durée : 1h35 L’histoire se déroule à Vérone, à la fin du XIVe siècle. Roméo Montaigu et Juliette Capulet s’éprennent éperdument l’un de l’autre. Un amour tragique condamné par la haine que se vouent ces deux grandes familles dans l’oubli même de son origine.

De William Shakespeare.

Durée : 1h35 +33 5 59 22 44 66 L’histoire se déroule à Vérone, à la fin du XIVe siècle. Roméo Montaigu et Juliette Capulet s’éprennent éperdument l’un de l’autre. Un amour tragique condamné par la haine que se vouent ces deux grandes familles dans l’oubli même de son origine.

De William Shakespeare.

Durée : 1h35 Amis du theatre

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz

dernière mise à jour : 2021-10-27 par OT Biarritz

Détails Catégories d’évènement: Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Biarritz Adresse Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Ville Biarritz lieuville Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Departement Pyrénées-Atlantiques

Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biarritz/

Roméo et Juliette Biarritz 2022-04-07 was last modified: by Roméo et Juliette Biarritz Biarritz 7 avril 2022 Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Biarritz Pyrénées-Atlantiques