ROMÉO ET JULIETTE – Ballet enregistré Moëlan-sur-Mer, 30 novembre 2021, Moëlan-sur-Mer.

ROMÉO ET JULIETTE – Ballet enregistré Cinéma Le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer

– Cinéma Le Kerfany 13 Rue des Moulins

Moëlan-sur-Mer Finistère Moëlan-sur-Mer

Ballet mis en scène par Rudolf Noureev

Musique de Sergei Prokofiev

Direction musicale de Vello Pähn

Avec l’Orchestre de l’Opéra national de Paris et Les Etoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de l’Opéra de Paris.

Dans cette production créée pour le Ballet de l’Opéra national de Paris en 1984, Rudolf Noureev fait le choix d’une dramaturgie puissante. Faste et violence, truculence et beauté se mêlent, restituant la passion du drame de Shakespeare. Suivant scrupuleusement la partition de Serguei Prokofiev, elle-même au plus près de la pièce de théâtre, le chorégraphe livre une version de Roméo et Juliette dans laquelle « le jeune garçon devient homme » face à une Juliette passionnée qui, à peine sortie de l’enfance, entre elle aussi tragiquement dans l’âge adulte. Mais cet amour ne peut se dire au grand jour car leurs familles respectives, les Montaigu et les Capulet, se vouent une haine ancestrale… Inspirés de la Renaissance Italienne, les somptueux décors et costumes d’Ezio Frigerio et Mauro Pagano nous transportent dans une Vérone soigneusement reconstituée.

Tarif unique 15€

Rafraichissement offert

cinemalekerfany@wanadoo.fr +33 2 98 39 65 88

Cinéma Le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer

