Roméo et Juliette – au Théâtre Douze Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Paris, 16 novembre 2023, Paris.

Du jeudi 16 novembre 2023 au dimanche 26 novembre 2023 :

dimanche

de 15h30 à 18h00

jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 23h00

.Public adolescents adultes. A partir de 11 ans. payant

Tarif plein : 17 euros

Tarif réduit : 15 euros

Un texte universel, mis en scène comme un conte fantastique, un drame familial et une satire sociale, en noir et blanc.

Deux familles ennemies sèment la terreur dans Vérone. Malgré les

nombreux avertissements du Prince de la ville, les deux camps adverses

continuent de se provoquer et de s’entretuer. Mais deux êtres hors du

commun, deux oiseaux tombés du nid de la haine, vont s’aimer et mettre

fin aux querelles séculaires de leurs familles. Ils paieront le prix de

leur vie pour que les Capulet et les Montaigu acceptent la Paix.

Roméo et Juliette, texte universel, mis en scène comme un conte, cruel, tendre et drôle.

Une satire dans laquelle les personnages se débattent dans un monde

cauchemardesque qu’ils alimentent eux-mêmes. Seule la mort de deux

innocents parvient à libérer ce village envenimé par la haine et le

crime.

Shakespeare nous invite à prendre de la hauteur sur nos conflits

intérieurs et nous questionne sur notre relation au monde : Le mal

peut-il être le berceau du bien ?

La mise en scène de Maud Buquet Kandinsky transforme cette histoire en

un conte, grinçant et drôle, dans un décor ultramoderne en noir et blanc

créé par Camille Dugas (scénographe à l’Opéra de Paris) et dessiné tel

un jeu d’échecs, où les héros se débattent jusqu’à la mort. Le sacrifice

des deux innocents apporte pourtant l’espoir d’une ère nouvelle.

Avec vingt deux comédiens du Collectif La Pépinière du Nouveau Monde et deux académiciens de la Comédie Française.

Le Saviez-vous ?

Petit plus écologique ? 1 place achetée = 1 arbre planté ou 1m² de

forêt primaire préservé grâce à des partenariats avec Reforest’Action et

Forest Calling !

Coproduction avec Théâtre élisabéthain d’Hardelot

Retrouvez l’actualité de la compagnie La Pépinière du Nouveau Monde : https://www.pepinierenouveauxmondes.fr/

et les informations sur le spectacle sur le site dédié : https://www.romeoetjuliette.org

Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris

