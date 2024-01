ROMEO ELVIS + Morgan Salle de l’étoile Châteaurenard, samedi 16 mars 2024.

ROMEO ELVIS + Morgan ♫♫♫ Samedi 16 mars, 20h00 Salle de l’étoile A partir de 23€

► Roméo Elvis, âgé de 30 ans, est l’une des figures emblématiques de la scène hiphop francophone et l’un des artistes belges les plus streamés. Au fil des années, il a réussi à créer et consolider un lien particulier avec son public grâce à ses différents projets musicaux de la trilogie Morale, Chocolat, Maison ou encore avec le tout récent TPA. Ne ratez pas son étape à l’Etoile où il nous présentera son prochain EP avec une nouvelle palette musicale comme l’augure son single Orangé. Ses passages sur les plus grandes scènes et festivals de la francophonie avec une énergie contagieuse et une succession de tubes fédérateurs l’ont assurément consacré comme une véritable bête de scène !

►Première partie Morgan Beatmaker bruxellois resté dans les codes du hip-hop trace désormais sa route en solo et veut toucher à tout de la drum’n’bass au rock, en passant par l’électro et la pop… Morgan nous présente son EP « Chéri » et amorce pieds au plancher son nouveau virage.

ℹ️ Ouverture des portes 20h00 Début du concert 20h30.

Tarifs :

►En prévente (hors frais de loc.) Assis 28€ / Fosse Debout 25€ / Fosse Debout Réduit 23€.

►Sur place Assis 31€ / Fosse Debout 28€.

Salle de l'étoile 10 Avenue Léo Lagrange, 13160 Châteaurenard Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur