Exposition du 13 octobre 2023 au 14 janvier 2024

Du 13 octobre 2023 au 14 janvier 2024, la Villa Médicis présente la riche exposition collective Histoires de pierres, dont le commissariat est assuré par Jean de Loisy, historien d’art, et Sam Stourdzé, directeur de la Villa Médicis. L’exposition a bénéficié des prêts de plus de 70 institutions et rassemble près de 200 œuvres, du plus ancien minéral terrestre datant de 4,4 milliards d’année jusqu’au tout dernier minéral créé, la Sentimentite, par l’artiste contemporaine Agnieszka Kurant. Le parcours se déploie en dix salles d’exposition et se poursuit dans la citerne antique, dans les appartements du Cardinal Ferdinand de Médicis et dans l’atelier Balthus.

Compagnes de nos rêveries, les pierres, plus anciennes que la vie, ont exercé sur les humains une fascination dont chacun de nous partage l’expérience : une collecte, un lancé, une contemplation admirative. Les poètes et artistes de toutes les périodes de l’art ont témoigné des profondes inflexions que ces présences silencieuses ont eu sur leurs créations.

Le grand écrivain surréaliste Roger Caillois, dont quelques exemples remarquables de sa collection de minéraux constituent le prologue de cette exposition, a su ainsi décrire cette relation insistante : « Plus d’une fois, il m’est arrivé de penser qu’il convenait de regarder les pierres comme des sortes de poèmes. » Accompagnée par la prose de l’écrivain, l’exposition est le roman de cette fréquentation continue qui révèle à quel point ces minéraux occupent une position décisive entre le caprice de la nature et l’œuvre d’art.

Les suggestions que les pierres firent aux artistes de toutes les époques permettent de mesurer combien notre pensée, nos mythes, nos protestations, et même parfois nos inquiétudes, ont bénéficié de leur proximité. Y dialoguent réunis, par-delà les contingences de l’Histoire, pierres du bord des chemins et cristaux convoités, pierres votives, simples ruines ou armes des faibles pour se défendre des puissants, objets d’étude scientifique, de contemplation romantique. Et, parmi l’Humanité, des sociétés mégalithiques aux grands noms de la modernité, Auguste Rodin ou Giuseppe Penone, Charlotte Perriand ou Antonio Tempesta, Tatiana Trouvé ou le Facteur Cheval ; tous, inspirés par leurs mystères sédimentés, sont les hérauts de ce vaste récit.

À propos de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis

Fondée en 1666 par Louis XIV, l’Académie de France à Rome – Villa Médicis est un établissement français installé depuis 1803 à la Villa Médicis, villa du XVIe siècle entourée d’un parc de sept hectares et située sur le mont Pincio, au cœur de Rome. Établissement public national relevant du ministère de la Culture, l’Académie de France à Rome – Villa Médicis remplit aujourd’hui trois missions complémentaires : accueillir des artistes, créateurs et créatrices, historiens et historiennes de l’art de haut niveau en résidence pour des séjours longs d’une durée d’un an ou des séjours plus courts ; mettre en place une programmation culturelle et artistique qui intègre tous les champs des arts et de la création et qui s’adresse à un large public ; conserver, restaurer, étudier et faire connaître au public son patrimoine bâti et paysager ainsi que ses collections. L’Académie de France à Rome – Villa Médicis est dirigée par Sam Stourdzé.

Villa Médicis – Académie de France à Rome Viale della Trinità dei Monti, 00187 Rome, Municipio Roma I Rome 00187 Roma Capitale