Rome, toute une histoire Musée du Louvre-Lens Lens Catégories d’évènement: Lens

Pas-de-Calais

Rome, toute une histoire Musée du Louvre-Lens, 14 mai 2022, Lens. Rome, toute une histoire

Musée du Louvre-Lens, le samedi 14 mai à 18:00

Le jeune public est invité à assister à un récit qui se déroulera en quatre actes différents à chaque séance, comme autant d’aspects de la vie quotidienne à Rome. Pour chaque épisode, les mots et les personnages prendront forme sous les yeux des enfants !

Inscription sur place le jour-même dans la limite des places disponibles

Lecture jeune public (2-4 ans) Musée du Louvre-Lens 99 Rue Paul Bert, 62300 Lens, Hauts-de-France, France Lens Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lens, Pas-de-Calais Autres Lieu Musée du Louvre-Lens Adresse 99 Rue Paul Bert, 62300 Lens, Hauts-de-France, France Ville Lens lieuville Musée du Louvre-Lens Lens Departement Pas-de-Calais

Musée du Louvre-Lens Lens Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lens/

Rome, toute une histoire Musée du Louvre-Lens 2022-05-14 was last modified: by Rome, toute une histoire Musée du Louvre-Lens Musée du Louvre-Lens 14 mai 2022 Lens Musée du Louvre-Lens Lens

Lens Pas-de-Calais