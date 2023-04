Rome Streetz La Place, 26 avril 2023, Paris.

Le mercredi 26 avril 2023

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant

Rome Streetz en concert à La Place le 26 avril 2023.

C’est à New-York que Rome Streetz s’essaye au rap durant son adolescence. Pendant des années, le

New-Yorkais travaille dans l’ombre, mais c’est en collaborant avec le producteur Futurwave qu’il se

fait remarquer. Son premier album solo “I Been Thru Mad Shit” sort en 2016 et de projets en projets, il

s’affirme et confirme son succès, notamment avec KISS THE RING en 2022 qui marque les esprits.

Le 27 février dernier, Rome présente en commun avec le producteur Big Ghost Ldt leur dernier projet

en date, Wasn’t Built in a Day, où on retrouve des guests de renom comme Comway The Machine,

Method Man, Plex Diamond ou encore Chyna Streetz.

Tedax Max sera en première partie du concert.

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : https://dice.fm/event/knnbq-rome-streetz

