Marché de Noël à Rombach-le-Franc Rombach-le-Franc, 2 décembre 2023, Rombach-le-Franc.

Rombach-le-Franc,Haut-Rhin

Le village de Rombach-le-Franc organisera un Marché de Noël les 2 et 3 Décembre 2023.

Le programme détaillé des festivités est le suivant : Samedi 2 Décembre, un concert des Petits chanteurs de Saint-André sera donné à l’église Sainte-Rosalie à 17h30. Marché de Noël et petites restaurations à partir de 17h30..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:00:00. EUR.

Rombach-le-Franc 68660 Haut-Rhin Grand Est



The village of Rombach-le-Franc will be holding a Christmas Market on December 2 and 3, 2023.

The detailed program of festivities is as follows: Saturday December 2, a concert by the Petits chanteurs de Saint-André will be given in the church of Sainte-Rosalie at 5:30pm. Christmas market and light refreshments from 5.30pm.

El pueblo de Rombach-le-Franc celebrará un Mercado de Navidad los días 2 y 3 de diciembre de 2023.

El programa detallado de las fiestas es el siguiente: Sábado 2 de diciembre, concierto de los Petits chanteurs de Saint-André en la iglesia Sainte-Rosalie a las 17:30 h. Mercado navideño y refrescos a partir de las 17.30 h.

Das Dorf Rombach-le-Franc wird am 2. und 3. Dezember 2023 einen Weihnachtsmarkt veranstalten.

Das detaillierte Programm der Feierlichkeiten sieht wie folgt aus: Samstag, 2. Dezember: Um 17.30 Uhr findet in der Kirche Sainte-Rosalie ein Konzert der Petits chanteurs de Saint-André statt. Weihnachtsmarkt und kleine Restaurationen ab 17:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de tourisme du Val d’Argent