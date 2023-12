Cet évènement est passé Balade ludique à Rombach-le-Franc Rombach-le-Franc Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

fin : 2023-12-30 17:00:00 . L’Office de Tourisme du Val d’Argent en partenariat avec Randoland propose aux visiteurs une balade ludique pour découvrir le village de Rombach-le-Franc. En compagnie de l’inspecteur Rando, marchez sur les pas des paysans d’antan et découvrez les activités artisanales du village et à travers ses sites remarquables. Parcours à faire en famille. Livret jeu disponible à l’Office du tourisme du Val d’Argent, place Prensureux à Sainte-Marie-aux-Mines aux horaires d’ouvertures. Le parcours se fait au départ de l’église du village pour une distance de 3,5kms d’une durée de 2h. La balade est de difficulté moyenne. Gratuit. 0 EUR. Rombach-le-Franc 68660 Haut-Rhin Grand Est

