ROMANTISME Montpellier, 11 février 2022, Montpellier.

ROMANTISME Montpellier

2022-02-11 – 2022-02-11

Montpellier Hérault

EUR 10 10 Ne manquez pas le concert « Romantisme » à l’Opéra Berlioz/Le Corum !

Les noms de Mendelssohn, Brahms et Schumann éveilleront en vous des images du romantisme d’outre-Rhin, tel ce voyageur en redingote qui tourne le dos au visiteur en contemplant la mer de nuages sur la toile de Caspar David Friedrich. La Symphonie n° 1 de Schumann nous en donne ici une version festive pour le retour du printemps. Délicate et puissante, l’Ouverture en do majeur de Fanny Mendelssohn qui débute ce concert est la seule partition pour orchestre solo de la compositrice, elle n’a été publiée qu’en 1994.

Durée : ± 1 h

Programme:

Fanny Mendelssohn (1805 – 1847)

Ouverture en do majeur

Johannes Brahms (1833 – 1897)

Nänie opus 82

Robert Schumann (1810 – 1856)

Symphonie n° 1 en si bémol majeur opus 38 « Le Printemps »

Pass sanitaire obligatoire

Ne manquez pas le concert « Romantisme » à l’Opéra Berlioz/Le Corum !

+33 4 67 60 19 99 https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/evenement/romantisme

Ne manquez pas le concert « Romantisme » à l’Opéra Berlioz/Le Corum !

Les noms de Mendelssohn, Brahms et Schumann éveilleront en vous des images du romantisme d’outre-Rhin, tel ce voyageur en redingote qui tourne le dos au visiteur en contemplant la mer de nuages sur la toile de Caspar David Friedrich. La Symphonie n° 1 de Schumann nous en donne ici une version festive pour le retour du printemps. Délicate et puissante, l’Ouverture en do majeur de Fanny Mendelssohn qui débute ce concert est la seule partition pour orchestre solo de la compositrice, elle n’a été publiée qu’en 1994.

Durée : ± 1 h

Programme:

Fanny Mendelssohn (1805 – 1847)

Ouverture en do majeur

Johannes Brahms (1833 – 1897)

Nänie opus 82

Robert Schumann (1810 – 1856)

Symphonie n° 1 en si bémol majeur opus 38 « Le Printemps »

Pass sanitaire obligatoire

Montpellier

dernière mise à jour : 2022-01-10 par