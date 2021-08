Romantisme et modernité. Le Domaine royal de Randan (Puy-de-Dôme), 1821-2021 Institut national d’histoire de l’art (INHA), 15 octobre 2021, Paris.

du vendredi 15 octobre au samedi 16 octobre à Institut national d’histoire de l’art (INHA)

Imaginé par Louis-Philippe d’Orléans, futur roi des Français, et sa soeur Adélaïde d’Orléans, le Domaine de Randan (Puy-de-Dôme) fête en 2021 le bicentenaire de sa création. De toutes les résidences de la famille d’Orléans, elle demeure l’une des plus méconnues. À l’écart des fastes liés à la représentation du pouvoir, elle est déconcertante dès son époque. Reniée ou presque par son architecte, Pierre Fontaine, elle n’a attiré que tardivement l’attention des chercheurs. Elle se révèle aujourd’hui comme un lieu représentatif des débats artistiques internationaux de la première moitié du XIXe siècle et un laboratoire conjuguant historicisme et modernité. L’année 2021 marque également l’achèvement de vingt ans de travaux qui ont permis de sauvegarder les nombreux bâtiments du Domaine, y compris les vestiges du château ruiné par un incendie en 1925. Ironiquement, ce sinistre pourrait bien avoir préservé le patrimoine du Domaine en le figeant dans le temps et le dissimulant sous la végétation. Désormais « cristallisé » dans un état qui en permet la sauvegarde et l’étude, il offre un terrain d’investigations multiples, allant de l’archéologie du bâti à l’histoire de l’art dans toutes ses spécialités (architecture, arts décoratifs, paysages, etc.). Les dépendances et les châteaux du domaine (Maulmont en particulier) constituent un ensemble particulièrement remarquable, jamais étudié à ce jour. Organisé par le Domaine de Randan avec l’université Clermont Auvergne, l’université Lumière Lyon 2, le service de l’Inventaire général du patrimoine culturel, la Sous-direction des monuments historiques et espaces protégés, l’École du Louvre et l’Institut national d’histoire de l’art, ce colloque offrira une occasion inédite d’éclairer l’ensemble de ces enjeux patrimoniaux et historiques. **En partenariat avec le Domaine royal de Randan, l’université Clermont Auvergne, le service de l’Inventaire général du patrimoine culturel (Auvergne – Rhône-Alpes).** **Comité scientifique** Claire Barbillon (École du Louvre), Laurent Baridon (université Lumière Lyon 2), Sophie Derrot (INHA), Judith Kagan (Sous-direction des monuments historiques et espaces protégés, ministère de la Culture), Jean-François Luneau (université Clermont Auvergne), Max Moulin (Domaine royal de Randan), France Nerlich (INHA), Bruno Phalip (université Clermont Auvergne), Delphine Renault (service de l’Inventaire général du patrimoine culturel), Lionel Sauzade (Domaine royal de Randan), Pierre Sérié (université Clermont Auvergne) **Intervenants** Isabelle Aristide (Archives nationales), Valérie Bajou (Château de Versailles), Jean-François Belhoste (École pratique des hautes études), Anne-Laure Carré (Conservatoire national des arts et métiers), Sophie Derrot (INHA), Anne Dion (musée du Louvre), Alexandre Gady (Sorbonne-Université), Justine Gain (INHA), Jean-Philippe Garric (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Audrey Gay-Mazuel (Musée des arts décoratifs), Jean-Louis Izbicki (université Lumière Lyon 2), Judith Kagan (Sous-direction des monuments historiques et espaces protégés, ministère de la Culture), Thierry Laugée (Sorbonne-Université), Jean-François Luneau (université Clermont Auvergne), Valérie Nègre (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Amandine Péquignot (Muséum national d’histoire naturelle), Noémie Wansart (Château de Versailles) **Domaines de recherche** Histoire des disciplines et des techniques artistiques, sous la direction de Pauline Chevalier, et Histoire de l’art du XVIIIe au XXIe siècle

Institut national d’histoire de l’art (INHA) 2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs Paris Paris 2e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T09:00:00 2021-10-15T19:00:00;2021-10-16T09:00:00 2021-10-16T19:00:00