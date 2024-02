Romanticomodern Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris, mardi 27 février 2024.

Le mardi 27 février 2024

de 20h00 à 21h00

.Tout public. payant

Tarifs : 10€/12€ TR

Romanticomodern est un spectacle poétique et musical créé à partir des poèmes très contemporains de la poétesse hongroise Szilvia Deák.

A travers les poèmes, c’est le destin d’une Femme ” venant de l’Est” pas facile à saisir , qui nous livre à demi-mots ses confidences sur son désir de Liberté, ses Amours contrariées, ses attentes et inspirations.

Ballet, musique, écriture, Budapest avec ses cafés et le Danube sont tour à tour évoqués et le musicien, tel un personnage, qui accompagne la comédienne tout le long du spectacle contribue à nous envoûter et accentuer le charme si particulier des Pays de l’Est.

Présence exceptionnelle de la poétesse hongroise Szilvia Deák​

Par la Cie Insolence is beautiful !

Mise en scène et interprétation : Corinne Menant

Chorégraphie : Gwendoline Hamon

Musique : Stefano Mauro

Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : https://ebeaujon.org/evenements/spectacles/romanticomodern/ +33153530699 spectacle@ebeaujon.org https://www.facebook.com/ebeaujon https://www.facebook.com/ebeaujon https://www.billetreduc.com/337480/evt.htm

@Andrea Deák Romanticomodern, par la Cie Insolence is beautiful ! , en présence de la poétesse hongroise Szilvia Deák