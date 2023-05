Les Musicades 2023 Jardin du Musée de la Chaussure, 17 août 2023, Romans-sur-Isère.

L’édition 2023 des Musicades, sur 4 jours, accueillera des artistes exceptionnels autour d’une thématique : la chaussure

Mêlant musique et théâtre, les Musicades se veulent être un instant remarquable dans la Drôme..

2023-08-17 à ; fin : 2023-08-20 . EUR.

Jardin du Musée de la Chaussure Rue Bistour

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The 2023 edition of the Musicades, over 4 days, will welcome exceptional artists around a theme: the shoe

Mixing music and theater, the Musicades want to be a remarkable moment in the Drôme.

La edición 2023 de las Musicades, de 4 días de duración, acogerá a artistas excepcionales en torno a un tema: el zapato

Combinando música y teatro, las Musicades pretenden ser un momento excepcional en la Drôme.

Die viertägige Ausgabe der Musicades 2023 wird außergewöhnliche Künstler rund um ein Thema empfangen: den Schuh

Mit ihrer Mischung aus Musik und Theater wollen die Musicades ein bemerkenswerter Moment in der Drôme sein.

Mise à jour le 2023-05-10 par Valence Romans Tourisme