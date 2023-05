Je Dis Musik Centre Ville de Romans, 6 juillet 2023, .

Les jeudis de juillet et août retrouvez concerts, spectacles et ciné plein air. Gratuit. Dans le centre de Romans (programme à découvrir sur notre site internet ou à retirer dans nos bureaux prochainement).

2023-07-06 à ; fin : 2023-08-24 . .

Centre Ville de Romans

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On Thursdays in July and August, enjoy concerts, shows and open-air movies. Free of charge. In the center of Romans (program to discover on our website or to withdraw in our offices soon)

Los jueves de julio y agosto, disfrute de conciertos, espectáculos y cine al aire libre. Gratuitos. En el centro de Romans (programa a descubrir en nuestra página web o a recoger próximamente en nuestras oficinas)

Donnerstags im Juli und August finden Sie Konzerte, Aufführungen und Open-Air-Kino. Die Teilnahme ist kostenlos. Im Zentrum von Romans (Programm auf unserer Website oder in Kürze in unseren Büros erhältlich)

Mise à jour le 2023-04-27 par Valence Romans Tourisme