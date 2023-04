Atelier Acrylique : Toile abstraite 22 Rue Mathieu de la Drôme, 27 mai 2023, Romans-sur-Isère.

Atelier Acrylique toile abstraite à partir de 15ans

Matériel professionnel fourni.

Réservation et infos supplémentaires en boutique, au 09 81 46 90 00.

2023-05-27 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-27 12:30:00. EUR.

22 Rue Mathieu de la Drôme Graines de Couleurs

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Abstract canvas acrylic workshop from 15 years old

Professional equipment provided.

Reservation and additional information in the store, at 09 81 46 90 00

Taller de acrílico sobre lienzo abstracto a partir de 15 años

Equipo profesional proporcionado.

Reserva e información adicional en la tienda, en el 09 81 46 90 00

Atelier Acryl Leinwand abstrakt ab 15J

Professionelles Material wird zur Verfügung gestellt.

Reservierung und weitere Informationen in der Boutique unter 09 81 46 90 00

Mise à jour le 2023-04-20 par Valence Romans Tourisme