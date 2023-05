Pint of Science 10/12 Place Maurice Faure, 24 mai 2023, Romans-sur-Isère.

Le festival international de vulgarisation scientifique revient du 22 au 24 Mai à Romans.



Le 24 Mai : L’eau de nos montagnes à Magma Terra.

2023-05-24 à 18:50:00 ; fin : 2023-05-24 22:30:00. EUR.

10/12 Place Maurice Faure

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The international festival of popular science returns from May 22 to 24 in Romans.



May 24: Water from our mountains at Magma Terra

El festival internacional de divulgación científica regresa del 22 al 24 de mayo a Román.



24 de mayo: Agua de nuestras montañas en Magma Terra

Das internationale Festival für populärwissenschaftliche Darstellungen kehrt vom 22. bis 24. Mai nach Romans zurück.



Am 24. Mai: Das Wasser unserer Berge in Magma Terra

