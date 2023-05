Exposition : Sylviane Armenjon pour la 34ème Fête de la Pogne et de la Raviole 25 Rue Jacquemart, 22 mai 2023, Romans-sur-Isère.

Dans le cadre de la 34ème Fête de la Pogne et de la Raviole, venez découvrir du Lundi 22 au Dimanche 28 Mai inclus, l’exposition peinture de Sylviane Armenjon.



Entrée libre, exposition visible du Lundi au Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30..

2023-05-22 à ; fin : 2023-05-28 . .

25 Rue Jacquemart Studio Boyer Photographe

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Within the framework of the 34th Festival of the Pogne and the Raviole, come to discover from Monday May 22 to Sunday May 28 included, the exhibition painting of Sylviane Armenjon.



Free entrance, exhibition visible from Monday to Sunday from 10 am to 12 am and from 2 pm to 6:30 pm.

En el marco del 34º Festival de Pogne y Raviole, venga a descubrir la exposición de pintura de Sylviane Armenjon del lunes 22 al domingo 28 de mayo inclusive.



Entrada gratuita, exposición visible de lunes a domingo de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:30.

Im Rahmen der 34. Fête de la Pogne et de la Raviole (Fest des Pfahls und der Raviole) können Sie von Montag, dem 22. bis einschließlich Sonntag, dem 28. Mai die Gemäldeausstellung von Sylviane Armenjon besichtigen.



Freier Eintritt, die Ausstellung ist von Montag bis Sonntag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18.30 Uhr zu sehen.

