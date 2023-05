Stage clown 1 – approfondissement 13 Rue du Clair Vivre, 20 mai 2023, Romans-sur-Isère.

– Pré-requis : avoir vécu le stage « Clown 1 » – Découverte

Tu as kiffé (ou pas, justement !) les stages Clown 1, 2, 3 et 4 avec Arclown ?!

Voici l’occasion de les revivre avec ta maturité et d’autres éclairages surprenants…

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-21 . .

13 Rue du Clair Vivre Le Plato

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



– Prerequisite: to have experienced the « Clown 1 » workshop – Discovery

Did you enjoy (or not!) the Clown 1, 2, 3 and 4 workshops with Arclown?

Here’s your chance to relive them with your maturity and other surprising insights.

– Requisito: haber realizado el taller « Clown 1 » – Descubrimiento

¿Disfrutaste (¡o no!) de los talleres Clown 1, 2, 3 y 4 con Arclown?

Aquí tiene la oportunidad de revivirlos con su madurez y otros descubrimientos sorprendentes…

– Voraussetzung: Du hast den Workshop « Clown 1 » – Entdeckung erlebt

Du hast die Praktika Clown 1, 2, 3 und 4 mit Arclown geliebt (oder gerade nicht!)!!!

Hier ist die Gelegenheit, sie mit deiner Reife und anderen überraschenden Einblicken erneut zu erleben…

