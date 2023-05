Grosse soirée du Printemps 10-12 Place Maurice Faure, 17 mai 2023, Romans-sur-Isère.

Grosse soirée du printemps au Magma Terra !

Au programme :

-> Concert de Los Deglingados (Reprises années 90 déjantées) à partir de 20h

-> Prise de bec de la brasserie artisanale de la machine :

-> Menu Street food.

2023-05-17 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-17 01:00:00. .

10-12 Place Maurice Faure Magma Terra

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Big spring party at Magma Terra!

On the program:

-> Concert of Los Deglingados (crazy 90’s covers) from 8pm

-> Spout from the craft brewery of the machine :

-> Street food menu

Gran fiesta de primavera en Magma Terra

En el programa:

-> Concierto de Los Deglingados (versiones locas de los 90) a partir de las 20h

-> Chorro de la máquina cervecera:

-> Menú de comida callejera

Große Frühlingsparty im Magma Terra!

Auf dem Programm stehen:

-> Konzert von Los Deglingados (verrückte 90er-Jahre-Coverversionen) ab 20 Uhr

-> Anzapfen der handwerklichen Brauerei der Maschine :

-> Streetfood-Menü

Mise à jour le 2023-05-12 par Valence Romans Tourisme