Nuit des Musées Le Musée de la Chaussure, 13 mai 2023, Romans-sur-Isère.

Profitez d’un moment privilégié pour (re)découvrir le musée de la Chaussure, de 18h à 23h.

Entrée gratuite pour tous.

2023-05-13 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-13 23:00:00. .

Le Musée de la Chaussure Rue Bistour

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Take advantage of a privileged moment to (re)discover the shoe museum, from 6 to 11 pm.

Free entrance for all

Aproveche un momento especial para (re)descubrir el museo del calzado, de 18:00 a 23:00 horas.

Entrada gratuita para todos

Nutzen Sie von 18 bis 23 Uhr einen besonderen Moment, um das Schuhmuseum (neu) zu entdecken.

Freier Eintritt für alle

Mise à jour le 2023-04-17 par Valence Romans Tourisme