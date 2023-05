Printemps mémoriel Place du Champ de Mars et Place Jules Nadi, 8 mai 2023, .

Organisé par la ville de Romans, la commémoration est ouverte à tous.

2023-05-08 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-08 13:00:00. .

Place du Champ de Mars et Place Jules Nadi

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by the city of Romans, the commemoration is open to all

Organizada por la ciudad de Romans, la conmemoración está abierta a todos

Organisiert von der Stadt Romans, die Gedenkfeier ist für alle offen

Mise à jour le 2023-04-28 par Valence Romans Tourisme