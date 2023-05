Atelier Aquarelle : Couronnes de fleurs (6-14ans) 22 rue Mathieu de la Drôme, 3 mai 2023, Romans-sur-Isère.

Atelier Aquarelle : Couronne de fleurs printanières pour les 6-14 ans

Matériel fourni

Réservation et infos supplémentaires en boutique, au 09 81 46 90 00.

2023-05-03 à 15:30:00 ; fin : 2023-05-03 17:30:00. EUR.

22 rue Mathieu de la Drôme Graines de Couleurs

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Watercolor Workshop: Spring Flower Wreath for 6-14 years old

Material provided

Reservation and additional information in the store, at 09 81 46 90 00

Taller de acuarela: Corona de flores de primavera para niños de 6 a 14 años

Materiales proporcionados

Reserva e información adicional en la tienda, en el teléfono 09 81 46 90 00

Aquarell-Workshop: Frühlingsblumenkranz für 6-14-Jährige

Material wird zur Verfügung gestellt

Reservierungen und weitere Infos im Geschäft, unter 09 81 46 90 00

Mise à jour le 2023-04-19 par Valence Romans Tourisme