Repas partagé et spectacle « Mangez en tous » – Semaine drômoise de l’Alimentation MJC Maison Citoyenne Noël Guichard, 28 avril 2023, Romans-sur-Isère.

La conserverie vous propose de déguster un repas avec des produits locaux et circuits courts. Ce repas sera suivi d’un spectacle « Mangez en tous » autour de l’industrie agro-alimentaire proposé par la Compagnie Force nez..

2023-04-28 à 12:00:00 ; fin : 2023-04-28 17:00:00. .

MJC Maison Citoyenne Noël Guichard Place Hector Berlioz

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The cannery proposes you to taste a meal with local products and short circuits. This meal will be followed by a show « Mangez en tous » about the food industry proposed by the Compagnie Force nez.

La conservera le propone disfrutar de una comida con productos locales y circuitos cortos. Esta comida irá seguida de un espectáculo « Mangez en tous » sobre la industria alimentaria propuesto por la Compagnie Force nez.

Die Konservenfabrik lädt Sie zu einer Mahlzeit mit lokalen Produkten und kurzen Transportwegen ein. Im Anschluss an diese Mahlzeit findet eine Aufführung « Mangez en tous » über die Agrar- und Ernährungsindustrie statt, die von der Compagnie Force nez angeboten wird.

Mise à jour le 2023-04-08 par Valence Romans Tourisme