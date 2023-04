Discussion alimentation et santé – Semaine drômoise de l’Alimentation 26, rue Magnard, 27 avril 2023, Romans-sur-Isère.

Venez rencontrer des professionnels de l’alimentation et de la santé (nutritionistes, infirmiers). Poser vos questions, vos interrogations, vos besoins ou venez juste partager votre expérience !.

2023-04-27 à 09:30:00 ; fin : 2023-04-27 12:00:00. .

26, rue Magnard Maison de Quartier des Ors

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and meet food and health professionals (nutritionists, nurses). Ask your questions, your concerns, your needs or just come and share your experience!

Venga a conocer a profesionales de la alimentación y la salud (nutricionistas, enfermeras). ¡Plantee sus preguntas, sus preocupaciones, sus necesidades o simplemente venga a compartir su experiencia!

Treffen Sie Fachleute aus dem Ernährungs- und Gesundheitsbereich (Ernährungswissenschaftler, Krankenpfleger). Stellen Sie Ihre Fragen, Fragen, Bedürfnisse oder kommen Sie einfach vorbei und teilen Sie Ihre Erfahrungen!

