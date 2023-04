Atelier : Les aromates du jardin – Semaine drômoise de l’Alimentation MJC Maison Citoyenne Noël Guichard, 24 avril 2023, Romans-sur-Isère.

Apprenez à cultiver et à utiliser les aromates du jardin avec Eléonore et repartez avec votre jardinière !.

2023-04-24 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-24 16:00:00. .

MJC Maison Citoyenne Noël Guichard Place Hector Berlioz

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Learn how to grow and use garden herbs with Eléonore and leave with your own planter!

Aprenda a cultivar y utilizar las hierbas del huerto con Eléonore y váyase con su propia maceta

Lernen Sie mit Eleonore, wie man Gartenkräuter anbaut und verwendet, und nehmen Sie Ihren eigenen Blumenkasten mit nach Hause!

Mise à jour le 2023-04-08 par Valence Romans Tourisme