Ateliers herboristes – Semaine drômoise de l’Alimentation MJC Maison Citoyenne Noël Guichard, 24 avril 2023, Romans-sur-Isère.

Venez échanger et découvrir les plantes comestibles avec Adeline lors d’une balade en forêt..

2023-04-24 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-24 16:00:00. .

MJC Maison Citoyenne Noël Guichard Place Hector Berlioz

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come exchange and discover edible plants with Adeline during a walk in the forest.

Venga a descubrir plantas comestibles con Adeline durante un paseo por el bosque.

Tauschen Sie sich aus und entdecken Sie mit Adeline bei einem Waldspaziergang essbare Pflanzen.

