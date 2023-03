Braderie vélos Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Braderie vélos, 1 avril 2023, Romans-sur-Isère . Braderie vélos 17 avenue Duchesne Romans-sur-Isère Drome

2023-04-01 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-01 17:00:00 17:00:00 Romans-sur-Isère

Drome . Journées portes ouvertes apincesetavelo@fub.fr http://romans.fubicy.org/ Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse 17 avenue Duchesne Romans-sur-Isère Drome Ville Romans-sur-Isère Departement Drome Tarif Lieu Ville Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere /

Braderie vélos 2023-04-01 was last modified: by Braderie vélos Romans-sur-Isère 1 avril 2023 17 avenue Duchesne Romans-sur-Isère Drome Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drome