Soirée Années 80’s 90’s 1 Pl. aux Herbes, 13 janvier 2023, Romans-sur-Isère.

Chaque mois, tous les 2èmes vendredis, on se retrouve pour la célèbre

Soirée Années 80s 90s !



Au Chevet de Saint-Barnard , avec Manouk, DJ ! Tous les succès , mais aussi les perles oubliées..

2023-01-13 à 20:00:00 ; fin : 2023-12-08 01:00:00. .

1 Pl. aux Herbes Au Chevet de Saint Barnard

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Every month, every 2nd Friday, we meet for the famous

80s 90s Evening !



At the Chevet de Saint-Barnard, with Manouk, DJ ! All the successes, but also the forgotten gems.

Todos los meses, cada segundo viernes, nos reunimos para el famoso

Noche de los 80 y los 90



¡En el Chevet de Saint-Barnard, con Manouk, DJ ! Todos los éxitos, pero también las joyas olvidadas.

Jeden Monat, jeden 2. Freitag, treffen wir uns zum berühmten

80er-90er-Jahre-Abend!



Im Chevet de Saint-Barnard , mit Manouk, DJ! Alle Hits , aber auch vergessene Perlen.

Mise à jour le 2023-03-23 par Valence Romans Tourisme