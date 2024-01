Visite Guidée : Les Trésors cachés de la Collégiale Saint Barnard Parvis de la Collégiale Romans-sur-Isère, dimanche 7 avril 2024.

Visite Guidée : Les Trésors cachés de la Collégiale Saint Barnard Parvis de la Collégiale Romans-sur-Isère Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 12:00:00

La chapelle du Saint-Sacrement et ses tentures brodées de la Passion du Christ, la sacristie, son chapier et ses reliques de saint Barnard, le triforium et sa vue imprenable sur l’ensemble de l’édifice !

EUR.

Parvis de la Collégiale Collégiale St Barnard

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes artethistoire@valenceromansagglo.fr



L’événement Visite Guidée : Les Trésors cachés de la Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2024-01-15 par Valence Romans Tourisme