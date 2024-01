Visite Guidée : Le Chemin de Croix et le Calvaire des Récollets Rdv devant la Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère, dimanche 17 mars 2024.

Début : 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17 12:00:00

Visite guidée : Le Chemin de Croix et le Calvaire des Récollets

Fondé en 1516, le Chemin de Croix est composé de 40 stations et

aboutit au calvaire des Récollets. Cet ensemble urbain monumental, unique en France, est l’un des plus anciens d’Europe

Rdv devant la Collégiale Saint Barnard Parvis Jean XXIII

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@amisdesaintbarnard.fr



