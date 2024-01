Week-end chantant Salle St Hippolyte Jean Bosco Romans-sur-Isère, samedi 3 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03

fin : 2024-02-04

Le Groupe vocal Bella Ciao présente son stage de chant le week-end du Samedi 3 et Dimanche 4 Février animé par les chefs de chœurs (François Do Valles Martins, chef de plusieurs chorales et Laurent Benjamin, chef de chœur des Maloni Fipagi) .

Salle St Hippolyte Jean Bosco 17 Boulevard Rémy Roure

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes groupevocalbellaciao@gmail.com



