2022-09-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-10-02 18:00:00 18:00:00 La galerie d’art le Lieu-Dit accueille la création « Romans » de Jean-Claude Loubières.

Dans chaque famille il y a au fond d’un placard une boîte où sont entassées des photos anciennes que plus personne ne regarde. Ces photos sont le point de départ d’un ensemble de sérigraphies comme autant de points de départ de romans qui restent à écrire.

Depuis quelques années Jean-Claude Loubières privilégie un autre support : le livre. Objet nomade, devenu presque anodin au fil du temps, le livre a toujours été un espace de création plas tique. Il est un support, un objet à transformer, une contrainte avec laquelle composer. Cet objet fini et défini par une couverture, des pages que l’on peut tourner et par la lecture que l’on peut en faire, offre d’innombrables possibilités pour un plasticien. Jean-Claude Loubières ne se contente pas d’opter pour une manière de faire mais interroge cet objet et ses usages.

La relation texte-image, le format, la reliure, le choix du papier, les matériaux, le graphisme, la typographie, le dessin : il jongle avec les codes du livre et de l'art, s'en empare ou s'en détache pour chercher ailleurs d'autres signes, d'autres moyens d'aboutir à une narration. Ne peut-on pas écrire et lire avec autre chose que des mots ?

