Romane + Yoa LE CARGO. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:30 (2023-02-11 au ). Tarif : 15.8 à 15.8 euros.

L’Association Arts Attack! présente: ROMANE D’origine franco-gabonaise, Romane grandit dans un environnement imprégné de musique noire américaine. Ses parents écoutent en boucle les albums de Bob Marley, Michael Jackson, Cesaria Évora. Elle découvre également l’univers du rap et du RnB à travers ses 5 frères et sœurs. A l’âge de 7 ans elle écrit sa première chanson. Excessivement réservée et anxieuse, écrire lui permet d’exprimer des sentiments qu’elle garde enfouis en elle et de parler de ses peines ou de ses chagrins d’amour. Influencée par ses icônes Soul et RnB anglo-saxonnes telles que Amy Winehouse, Bill Withers, Aretha, Sam Cooke ou Otis Redding Romane décide elle aussi de chanter en anglais. Si son accent anglais est si bon, c’est en partie “grâce aux séries et films regardés en VO”. À 13 ans, elle se crée une chaîne Youtube et poste régulièrement des reprises de morceaux d’artistes qu’elle admire. Les retours positifs l’encouragent à continuer ces covers. Qualifiée “d’élève studieuse et calme” par ses professeurs, Romane entreprend des études de droit. Mais son rêve secret, faire carrière dans la musique, reste dans un coin de sa tête. Très vite, elle abandonne l’université et enchaîne les missions d’intérim. En septembre 2021 Romane sort son premier EP. Ses références musicales sont variées. Elles vont des chanteuses à voix telles que Rihanna, Adèle, Tracy Chapman, à des rappeur.ses et artistes RnB comme Aaliyah, Jhene Aiko, SZA, Rosalia, Frank Ocean, Kid Cudi etc… YOA Parisienne désabusée de 23 ans aux origines suisses, Yoa grandit à Paris entre les DVDs de son père producteur de films et les instruments de musique. Elle deviendra donc actrice : de sa musique. Dès ses 7ans, elle apprend le piano avec un professeur particulier avant de poser sa voix dessus. S’inspirant autant de Billie Eilish ou de FKA Twigs, elle passe son temps dans sa chambre pour écrire, composer et enregistrer ses premiers morceaux. Les années passent, elle aiguise sa voix suave et fragile, ses textes gagnent en poésie et les prods deviennent de plus en plus électro. A l’automne 2021, l’univers de Yoa est né : juvénile, décomplexé et explosif. Elle sort son premier EP «Attente» : à l’image d’une petite fille calme qui n’en est plus une, elle rêve désormais de grandeur. Au total 5 titres qui nous baladent dans une sorte de bedroom pop planante et singulière. Mais la balade s’agite quand on lit ses textes: elle aborde des thèmes forts comme la maladie mentale, le sexe ou les maux de l’adolescence. Comme sa musique, Yoa maitrise son image: elle co-réalise ses clips et propose une expérience scénique aussi troublante qu’hypnotique où le jeu et la danse sont omniprésents. En 2022, Yoa continuera son chemin avec un nouvel EP ‘Chansons Tristes’.

LE CARGO CAEN 9 COURS CAFFARELLI Calvados

