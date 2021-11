Paris Le Hasard Ludique île de France, Paris Romane Santarelli + Regina Demina + Séverine Daucourt Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Romane Santarelli + Regina Demina + Séverine Daucourt Le Hasard Ludique, 22 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 22 novembre 2021

de 20h à 23h

payant

Les femmes s’en mêlent A situation inédite, dispositif inédit pour le retour des Femmes s’en Mêlent. Le festival historiquement programmé au printemps (dernière édition en avril 2019) s’invite cette fois-ci en hiver, du 15 au 27 novembre, avec une sélection d’artistes et de musiciennes abondantes, généreuses, intergénérationnelles, diverses, et éclectiques. ▬▬▬▬▬▬ PROGRAMMATION : ROMANE SANTARELLI + REGINA DEMINA + SÉVERINE DAUCOURT En partenariat avec la Fedelima et le dispositif Wah ! Concerts -> Pop / Variété Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (111m) 13 : Guy Moquet (433m)

Contact : Le Hasard Ludique https://www.lehasardludique.paris https://www.facebook.com/events/842016399824475 0781580445 billetterie@lehasardludique.fr Concerts -> Pop / Variété Musique

Date complète :

2021-11-22T20:00:00+01:00_2021-11-22T23:00:00+01:00

Les femmes s’en mêlent

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Hasard Ludique Adresse 128 avenue de Saint-Ouen Ville Paris lieuville Le Hasard Ludique Paris