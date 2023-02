ROMANE SANTARELLI + CALLING MARIAN FILE 7, 10 février 2023, MAGNY LE HONGRE.

ROMANE SANTARELLI + CALLING MARIAN FILE 7. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

PLATESV-R-2021-010308/010309/010310 Réjouissante ou mélancolique, l’electro onirique de Romane Santarelli élève la danse aux nues, avant de sonder aussitôt l’abîme des sentiments. Elle libère des hymnes secrets murmurés à l’oreille de computers puissants et organiques, des pulsations sensuelles brûlant d’une joie intérieure revigorante. C’est là, dans les interstices où se cachent les diables, que Romane a cherché les éléments friables et éternels qui construisent « ZERO ». Un EP de 5 titres nés d’un instant suspendu, quand le repli sur soi se mue en besoin vital de création. Le cœur y bat sans limite, nourri d’innombrables influences, veines charriant la liqueur séminale d’un Rone, le sens mélodique d’un Jon Hopkins, les énigmes sonores et glaciales d’un Nils Frahm, la joie grandiloquente d’un Kalkbrenner.

FILE 7 MAGNY LE HONGRE 4 RUE DES LABOURS Seine-et-Marne

