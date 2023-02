Romane PENICHE LA MARQUISE, 18 février 2023, LYON.

Romane PENICHE LA MARQUISE. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 20:00 (2023-02-18 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Le Bazar (L-R-21-8203&L-R-21-8204) présente: ce concert. En octobre 2022, Romane revient avec son premier album Ways of Dreaming, déterminée à nous livrer une vision à la fois plus mature de sa musique, mais surtout bien plus personnelle. La Soulgirl nous raconte ainsi le contraste entre la jeune femme qu’elle était, gênée par sa timidité, bridée par le regard des autres, et celle qu’elle est aujourd’hui, assumée et combattante. Une confiance en soi qui parcourt tout l’album, annoncée dans le morceaux titre Ways of Dreaming (I’ll fight again and again/ Standing up for myself), répétée sur No More Doubt (I said no more doubt) clamée sur Self Love (It’s crazy I never thought I’d finally find/Self love).Tout au long de l’album Romane puise son inspiration auprès des Girls band telle que The Marvelettes, The Supremes, se réappropriant leur style de chant, notamment dans la superposition des voix, mais aussi des artistes tels que Etta James, Tracy Chapman ou encore Amy Winehouse. Une soul qui atteint son paroxysme sur No More Doubt dont les cuivres sur le refrain semblent surgir tout droit des belles heures de la Motown. Avec Ways of Dreaming Romane nous offre un shoot de positivisme, proposant une vision radieuse et confiante sur l’avenir, dont le résultat est surprenant de fraîcheur.Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal. Pièce d’identité obligatoire pour entrer. Romane Romane

PENICHE LA MARQUISE LYON Face au 20, quai Victor Augagneur Rhne

Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal.

Pièce d’identité obligatoire pour entrer.

