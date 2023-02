ROMANE + LEIHO LE CHATO’DO BLOIS Catégories d’Évènement: Blois

Romane est au carrefour de la soul et de la pop. Certains de ses morceaux vous emmèneront dans un univers proche de celui de Solange, d'autres vous feront penser à Amy Winehouse… Un cocktail « feel-good » avec Leiho en première partie !

LE CHATO'DO BLOIS
17 février 2023, 20:30
Tarif : 13.8 euros

