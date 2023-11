Romane Guitar Family Le Son de la Terre Paris 05, 3 décembre 2023, Paris 05.

Le dimanche 03 décembre 2023

de 20h00 à 22h00

Concert Romane Guitar Family : 25 EUR

Romane nous propose un nouveau projet avec ses deux fils Pierre et Richard Manetti, guitaristes aussi !

Véritable « Référence » de la Guitare jazz avec plus de 300 000 albums et 70 000 livres pédagogiques vendus, distingué Grand Prix Jazz SACEM 2013, ou encore Prix Sidney Bechet de l’Académie du Jazz en 1997, ROMANE nous propose un nouveau projet avec ses deux fils Pierre et Richard MANETTI, guitaristes aussi ! Fils et petit-fils de guitaristes, ROMANE nous présente ainsi la 4ème génération de la famille avec complicité et intelligence musicale. Comment ne pas être ému par un tel plateau où la musique devient une vraie « Histoire de famille »… qui s’offre au public avec générosité ! Synthèse des origines de Django et du jazz plus funky, le plateau fait partie intégrante de notre jazz d’aujourd’hui ouvert sur la fusion et le métissage.

Le Guitar Family Connection s’inscrit dans cette volonté de poursuivre la destinée du Jazz : une musique vivante qui comme telle poursuit sa route de la créativité pour continuer à dialoguer avec les générations d’aujourd’hui et celles de demain. Un « Three men show » irrésistible au swing puissant, qui nous emporte de standards en ballades envoûtantes et morceaux funk de leur composition. Un concert où les 3 guitares électriques conversent et se complètent précisément dans les particularismes artistiques de chacun : un style manouche pour Romane, un style plus funky pour Richard, et enfin un style plus be-bop avec Pierre. Au-delà de l’évident talent technique qui les réunit, les tonalités de leur répertoire démontrent que père et fils partagent également une vaste culture Jazz… qui vaut à leur musique de rayonner bien au-delà du style » manouche « .

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05

