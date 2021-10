La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch Gironde, La Teste-de-Buch Romane Family & Romane Trio (jazz manouche) La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch Catégories d’évènement: Gironde

Romane Family & Romane Trio (jazz manouche) 2021-10-15 20:45:00 – 2021-10-15 22:45:00 Théâtre Cravey Rue Gilbert Sore

La Teste-de-Buch Gironde 15 EUR Romane, l'un des guitaristes français les plus réputés dans le domaine du jazz aux influences gitanes, nous offre l'exclusivité de réunir 5 musiciers de grand talent pour la première fois sur la scène du Théâtre Cravey pour un concert exceptionnel.

Détails Catégories d’évènement: Gironde, La Teste-de-Buch Autres Lieu La Teste-de-Buch Adresse Théâtre Cravey Rue Gilbert Sore Ville La Teste-de-Buch lieuville 44.63132#-1.1508