ROMANCES EUROPEENNES : STAGE THEATRE IMPRO CABARET HORIZON Pôle associatif 38 Breil Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

ROMANCES EUROPEENNES : STAGE THEATRE IMPRO CABARET HORIZON Pôle associatif 38 Breil, 11 avril 2022, Nantes. ROMANCES EUROPEENNES : STAGE THEATRE IMPRO CABARET HORIZON

du lundi 11 avril au vendredi 22 avril à Pôle associatif 38 Breil

ROMANCES EUROPEENNES [2020-25] ——————————– ### STAGE CABARET HORIZON **Au Pôle associatif 38 Breil – Salle verte + salle rouge (2e étage)** **DE 18H A 21H LES :** **> Lundi 11 avril 2022** **> Mardi 12 avril 2022** **> Mercredi 13 avril 2022** **> Merc 20 avril 2022** **> Jeudi 21 avril 2022** **> Vendredi 22 avril 2022** **Gratuit sur inscription : [compagnie.moradi@gmail.com](mailto:compagnie.moradi@gmail.com) / 07 63 34 71 72** Dans le cadre du projet artistique “ROMANCES EUROPEENNES”, la Cie Moradi poursuit son aventure théâtrale avec les jeunes de la Pépinière Jeunesse Horizon. Au programme des vacances de Pâques au 38 Breil, un stage théâtre improvisation autour des amitiés, des romances, des noces… avec l’idée d’organiser un cabaret d’ici cet été… ! Ouvert à tou-te-s. Pas de pratique théâtrale requise.

Entrée libre sur inscription

Dans le cadre du projet artistique participatif “ROMANCES EUROPEENNES”, la Cie Moradi propose aux jeunes un stage théâtre impro lors des vacances de Pâques. Amitiés, romances & cabaret au programme. Pôle associatif 38 Breil 38 rue du Breil – 44100 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T18:00:00 2022-04-11T21:00:00;2022-04-12T18:00:00 2022-04-12T21:00:00;2022-04-13T18:00:00 2022-04-13T21:00:00;2022-04-20T18:00:00 2022-04-20T21:00:00;2022-04-21T18:00:00 2022-04-21T21:00:00;2022-04-22T18:00:00 2022-04-22T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Pôle associatif 38 Breil Adresse 38 rue du Breil - 44100 Nantes Ville Nantes lieuville Pôle associatif 38 Breil Nantes Departement Loire-Atlantique

Pôle associatif 38 Breil Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

ROMANCES EUROPEENNES : STAGE THEATRE IMPRO CABARET HORIZON Pôle associatif 38 Breil 2022-04-11 was last modified: by ROMANCES EUROPEENNES : STAGE THEATRE IMPRO CABARET HORIZON Pôle associatif 38 Breil Pôle associatif 38 Breil 11 avril 2022 Nantes Pôle associatif 38 Breil Nantes

Nantes Loire-Atlantique