LA VIE NANTAISE SOUS L’OCCUPATION ALLEMANDE [1940/44] ——————————————————- ### Rencontres, discussions, recherches historiques _**Appel à témoignages / La transmission de la mémoire familiale**_ **DE 14H À 16H LES :** **> VENDREDI 8 AVRIL 2022** **> MARDI 26 AVRIL 2022** **> VENDREDI 20 MAI 2022** **Au RIG Malville, 31 rue de Malville – Nantes** _Entrée libre sur inscription : [compagnie.moradi@gmail.com](mailto:compagnie.moradi@gmail.com) – 07 63 34 71 72_ Ronan Cheviller, Sylvain Maresca et Anne Neyens, de la Compagnie Moradi, mènent une démarche participative théâtrale “Romances européennes » [2020-2025] sur le quartier du Breil à Nantes. Au cours de l’année 2022, nous reconstituons l’itinéraire d’une jeune femme nantaise décédée au Service Volontaire du Travail à Vienne en Autriche en 1944. Nous souhaitons élargir notre recherche et proposons d’échanger avec des personnes dont des membres de leur famille sont allés au STO (Service du Travail Obligatoire) ou au SVT, ou qui ont des récits familiaux à partager autour de cette période de l’Occupation à Nantes et en Loire-Atlantique. Notre objectif sera de réaliser en 2023 un spectacle de théâtre documentaire qui retracera notre enquête. *** ### ATELIER HISTOIRE TOUT PUBLIC : ### « UNE JEUNE FEMME NANTAISE SOUS L’OCCUPATION » **MARDI 10 MAI 2022 DE 14H À 16H** **Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin – Nantes** _Gratuit sur inscription : [compagnie.moradi@gmail.com](mailto:compagnie.moradi@gmail.com) – 07 63 34 71 72_ La Compagnie Moradi a proposé à trois étudiant-e-s en Master 2 Histoire, Civilisations & Patrimoine de l’Université de Nantes de reconstituer l’itinéraire d’une jeune femme nantaise décédée au Service Volontaire du Travail à Vienne en Autriche en 1944. Avec l’historienne universitaire invitée : Camille Fauroux [Toulouse] : « Produire la guerre, produire le genre. Des Françaises au travail dans l’Allemagne nationale-socialiste (1940-1945) ». Présentations de travaux / Échanges… Entrée dans le laboratoire des historiens. Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin 5 allée Jacques Berque – Nantes Accès : Bus 54, C5 ou C3, arrêt Saupin. Tram 1, arrêt Gare Nord, puis 10 minutes à pied le long du Quai Malakoff, depuis la sortie Gare Sud. Le projet « Romances européennes » est mené avec le soutien de l’Alliance Europa, de la Région et de la DRAC Pays de La Loire, de la Préfecture et du Conseil Départemental de Loire-Atlantique, de la Ville de Nantes, des Eat Atlantique, de Nantes Métropole Habitat et de la Nantaise d’Habitations. Dessin : Quentin Faucompré.

Entrée libre

Dans le cadre de “ROMANCES EUROPEENNES” [2020-25 > Nantes], la Cie Moradi mène une enquête sur la période de l’Occupation à Nantes & la transmission de la mémoire familiale.

Restaurant Intergénérationnel Malville 31 rue de Malville – 44100 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique



