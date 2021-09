Lille Ecole Supérieure de Journalisme Lille, Nord “Romancer la réalité” par Adrien Bosc Ecole Supérieure de Journalisme Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

“Romancer la réalité” par Adrien Bosc Ecole Supérieure de Journalisme, 16 novembre 2021, Lille. “Romancer la réalité” par Adrien Bosc

Ecole Supérieure de Journalisme, le mardi 16 novembre à 18:00

De l’enquête au roman, un courant littéraire se développe aujourd’hui dont la revue Feuilleton est un témoin. Confiant des enquêtes à des romanciers, elle brouille ou met à jour, c’est selon, les rapports entre la fiction et le réel. Comme l’écrit Adrien Bosc, les pionniers et nouvelles voix de la littérature de non-fiction racontent ensemble le roman de la réalité, effrayant, passionnant, nécessaire. De quelle vérité s’agit-il ? En quoi la non-fiction est-elle plus légitime ou plus adéquate que le roman romanesque ?

Gratuit. Entrée libre sans réservation

De l’enquête au roman, un courant littéraire émerge dont la revue Feuilleton est un témoin. Confiant des enquêtes à des romanciers, elle brouille ou met à jour les liens entre la fiction et le réel. Ecole Supérieure de Journalisme 50 rue Gauthier de Châtillon 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T18:00:00 2021-11-16T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Ecole Supérieure de Journalisme Adresse 50 rue Gauthier de Châtillon 59000 Lille Ville Lille lieuville Ecole Supérieure de Journalisme Lille