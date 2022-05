Romance Solaire x Traumer Marseille 16e Arrondissement, 15 mai 2022, Marseille 16e Arrondissement.

Romance Solaire x Traumer Baou 1 Avenue De l’argilité Marseille 16e Arrondissement

2022-05-15 – 2022-05-15 Baou 1 Avenue De l’argilité

Marseille 16e Arrondissement

10 20 C’est comme si le temps était suspendu pendant un instant, les sons s’entremêlent, l’ambiance s’enivre, les respirations s’accélèrent, C’est l’heure de la romance solaire du dimanche : une rencontre électrique où la terre, le ciel et la mer ne forment qu’un seul horizon.



Une ambiance underground et house, frissons garantis … car Traumer et Dyed Soundorom sont les maîtres de la tension électrique.

Baou : Traumer invites Dyed Soundorom, rendez-vous dimanche 15 mai !

