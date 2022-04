Romance Solaire x CTRL : Stephan Bodzin Live BAOU, 17 avril 2022, Marseille.

Romance Solaire x CTRL : Stephan Bodzin Live

BAOU, le dimanche 17 avril à 15:00

BAOU : ROMANCE SOLAIRE X CTRL : STEPHAN BODZIN Live ——————————————— 15:00 – 00:00 VEILLE DE JOUR FÉRIÉ Accueil : 07 60 65 35 14 Résa de tables : 06.12.65.62.23 Billetterie sur place et en ligne ——————————————— Une atmosphère électrique, des notes musicales techno, une ambiance chill et underground. De nuit comme de jour, le Baou ouvre ses portes. Perché sur les toits de Marseille, venez partager la folie douce et enivrante de nos événements du Dimanche. Une rencontre musicale où la terre, le ciel et la mer ne forme qu’un seul horizon, un seul objectif, créer une romance solaire entre vous, l’artiste et la fête. Main artist : – STEPHAN BODZIN Live Soundcloud : [https://soundcloud.com/stephanbodzin](https://soundcloud.com/stephanbodzin) IG : [https://www.instagram.com/stephanbodzin/](https://www.instagram.com/stephanbodzin/) Le virtuose Stephan Bodzin, faisant partie des grandes icônes de la scène Techno nous fera l’honneur de venir jouer en live au Baou le 17 Avril 2022. Un artiste créatif, une machine allemande bien huilée. Il occupe une place enviable dans le giron de la dance music après avoir élu pendant de nombreuse années comme le meilleur performer. en LIVE par tous les médias. Un individu dont la musique et l’approche ont vieilli comme un bon vin. Il a sans doute connu la meilleure forme de sa carrière au cours des deux dernières années alors pas une minute à perdre ! LUNA SEMARA – Petit Matin [https://www.facebook.com/luna.semara](https://www.facebook.com/luna.semara) CHICKS LUV US – Desolat [https://www.facebook.com/chicksluvus1](https://www.facebook.com/chicksluvus1) MALIKK – Hot Creations [https://www.facebook.com/Malikkchelihi](https://www.facebook.com/Malikkchelihi) WANE & SERAF – Marla Records ——————————————— LE BAOU / NOUVEAU FORMAT MI-SAISON Réel acteur marseillais, le Baou a marqué les esprits en proposant une expérience unique sur Marseille. Open air niché sur les hauteurs de la ville, le Baou propose des soirées tous les week-ends sous son nouveau format pour la mi- saison avec une programmation éclectique. 1000 m2 de tente Des DJ du monde entier Le ciel, la terre, la mer 2 BARS, cocktails savoureux Un parking gratuit et sécurisé

De 15 à 25€ en pré-vente

BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



