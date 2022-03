Romance Solaire : Palms Trax / Vale Budino / Goldie B BAOU, 18 mars 2022, Marseille.

Romance Solaire : Palms Trax / Vale Budino / Goldie B

BAOU, le vendredi 18 mars à 20:00

Surplombant Marseille et son littoral, le Baou, open air niché sur les hauteurs de la ville, s’apparente à de véritables expériences festives avec une programmation musicale éclectique. Après un été enflammé, le Baou se renouvelle avec un tout nouveau format parfait pour les derniers jours hivernaux. À QUOI S’ATTENDRE ? – 600m2 de tente pour une immersion totale – Soirée Romance Solaire : Palms Trax au Baou le 18 Mars 2022 à 20h. Lien billetterie : [https://bit.ly/3tjT58s](https://bit.ly/3tjT58s) – Accès aux espaces VIP uniquement sur réservation au 06.12.65.62.23 QUI EST PALMS TRAX ? À la rencontre des sonorités de Détroit et de Chicago, l’allemand Palm Trax fait partie de cette nouvelle génération de producteurs et DJ qui puisent ses influences en Amérique du Nord et leur fait traverser l’Atlantique pour offrir leur propre vision de la house. Après un premier EP très remarqué sur Lobster Theremin, le berlinois a signé sur l’incontournable label Dekmantel. Une affiliation qui a permis à ses productions de s’épanouir dans des directions plus riches et plus fluides. En effet, le Dj et producteur dévoile une identité house avec des lignes de piano euphoriques, de l’acide bouillonnant et des touches luminescentes transpercées par des percussions robustes et distinctives. Avec très peu de date en France, c’est sur la scène du Baou à Marseille que le Dj connu à l’international décide de jouer le 18 Mars prochain. INFORMATIONS L’accès au BAOU se fera uniquement sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique.

De 10 à 15€

♫♫♫

BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



